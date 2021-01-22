Реконструкцию улицы Кузбасской Дивизии завершат в 2022 году

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Реконструкцию улицы Кузбасской Дивизии должны завершить в 2022 году. Об этом рассказал заместитель начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий в эфире радиостанции «7 Небо».

Грацкий отметил, что участок от Восточного проезда до Михайловской закончат в следующем году. Кроме того, летом будет ремонтироваться улица Бастионная от Вокзальной до Заводской. Также в планах закончить ремонт улицы Инженерной вместе с дублерами и тротуарами.

Улицу Чудскую доделают до Леона Поземского и площади Победы.