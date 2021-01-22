Заборы около Детского парка в Пскове будут демонтированы

Фото: Анастасия ТАРАСОВА

Пешеходные ограждения возле Детского парка в парка собираются демонтировать, сообщил заместитель начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий в эфире радиостанции «7 Небо».

Часть забора будет демонтирована из-за того, что ее наличие не требуются по новому ГОСТу. «В частности, будет ликвидировано ограждение в районе остановки «Детский парк», – пояснил Грацкий и отметил, что ограждения вообще стараются не ставить, если есть зеленая зона. «Мы стараемся сажать кусты», – объяснил он.

Демонтаж забора осуществят в рамках ремонта Октябрьского проспекта, который завершат до 31 августа.