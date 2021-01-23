Лошадей, тигров, пони и оса проверили на границе в Псковской области

Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Цирковых животных, направляющихся в Италию, остановили на российско-латвийской границе в Псковской области в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бурачки».

Ветеринарный контроль прошли 40 цирковых животных, сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

27 лошадей, 11 тигров, 1 пони и 1 осел возвращались из Москвы обратно в Италию с гастролей. Проверив ветеринарные документы, условия транспортировки и осмотрев животных, инспектора не нашли никаких нарушений. Так что животные успешно отправились дальше, домой.