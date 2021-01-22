Без света остались девять населённых пунктов в Псковской области

В Новоржевском районе девять населённых пунктов остались без электричества, сообщает газета «Земля Новоржевская».

Без света остались 370 человек из деревни Макарово и близлежащих деревень. Бригада электриков оперативно устранила неисправность и около 10:00 электроснабжение было восстановлено.

Без света остались и жители деревень Власково и Харитоново. На данный момент ведутся работы по поиску и устранению неисправности.

В многоквартирных домах на улице Мелиораторов в деревне Орша остались люди остались без отопления. Всему виной вышедший из строя насоса в котельной. Проблему обещают устранить в течение дня.