Псковичи начали массово звонить на «горячую линию» по вопросам ЕГЭ

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В Псковской области заработала «горячая линия» по вопросам о Едином государственном экзамене. О том, кто чаще всего обращается на «горячую линию» по вопросам ЕГЭ за разъяснениями, «Комсомольской правде в Пскове» рассказала главный специалист Управления образования Администрации города Пскова Наталья Кучерова.

«Примерно 80 процентов из тех, кто позвонил нам с вопросами, касающимися ЕГЭ, это выпускники прошлых лет и их родители. Дело в том, что по действующему законодательству сдавать или пересдавать ЕГЭ можно хоть всю жизнь. Кто-то разочаровался в избранной профессии во время учебы, другой планирует получить вторую профессию, у третьего изменились требования со стороны работодателя. Во всех перечисленных случаях возникает необходимость в сдаче или пересдаче Единого государственного экзамена» - пояснила главный специалист управления.

По словам Натальи Кучеровой, чаще всего на «горячую линию» звонят не сами выпускники прошлых лет, а их родители или даже дедушки и бабушки, а выпускники текущего года звонят гораздо реже. Школьники получают всю необходимую информацию в образовательных учреждениях, либо на сайте управления образования администрации города Пскова.

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