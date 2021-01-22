Роспотребнадзор сообщил о сроках подачи заявлений на участие в ЕГЭ 2021 года

Фото из архива КП

1 февраля завершится прием заявлений на участие в ЕГЭ 2021 года. Об этом сегодня, 22 января, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

«Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки напоминает, что. Основной период ЕГЭ в 2021 году планируется провести с 31 мая по 2 июля. Сдавать экзамены в эти сроки будут как выпускники текущего года, так и выпускники прошлых лет. Досрочный период ЕГЭ в 2021 году проводиться не будет», - говорится в сообщении.

В Рособрнадзоре напомнили , что, как и в прошлые годы, школьнику в заявлении необходимо будет сообщить те предметы, которые он решил сдавать. Однако их количество может быть не ограниченно. С теми предметами, которые потребуются для поступления, можно ознакомиться на сайтах выбранных вузов.

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