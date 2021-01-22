Новгородской семье с 9-ю детьми после крупного пожара помогают всем миром

Фото Александр Шпилёв

День в семье Кондратьевых из деревни Мстижа Демянского района Новгородской области началось как обычно, с молитвы и похода на службу в церковь.

- Всё произошло быстро, – рассказывает мать девятерых детей. – Возвращаясь вечером из церкви, передо мной предстала страшная картина: наш полыхающий дом, около которого стоял восьмилетний Миша. Волнение охватило меня ещё больше. Я подумала, где находятся дети? Бросилась за ними к крыльцу, как здесь меня окрикнул Никита, сообщивший, что все ребята находятся у бабушки. Мы приступили к спасению животных. Перепуганные пожаром, они не хотели покидать двор, но всё же их удалось вывести. С каждой минутой пламя все сильнее и сильнее разгоралось, уничтожая всё.

В двадцатиградусный мороз отец семейства решил включить электрический обогреватель и за считанные минуты сбой электричества стал виной огромного пожара в деревне Мстижа и истории, которую будут пересказывать по всему миру еще долго. О том, через что осталось от прошлой жизни многодетной семьи и как по крохам идет восстановление к жизни, в материале "53 новостей".