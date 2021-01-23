В Пскове прошел несанкционированный митинг

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Порядка 200-250 человек пришло сегодня на несанкционированный митинг к памятнику княгини Ольги в Детском парке в Пскове, сообщает Псковское агентство информации.

Значительная часть людей, которые на момент начала акции были у Детского парка, не были участниками акции. Сообщается, что многие пришли посмотреть на нее из-за любопытства.

После сбора у памятника, псковичи двинулись по Октябрьскому проспекту в сторону Летнего сада. Среди участников акции были замечены и несовершеннолетние.

Несанкционированная акция прошла без провокаций. Представители правоохранительных органов предупреждали псковичей о том, что акция незаконна и напоминали, что митингующих может ждать административная и уголовная ответственность.