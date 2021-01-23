Просто поглазеть: как прошёл незаконный митинг в Пскове

Фото: ПАИ

«Поглазеть — это, пожалуй, ключевое слово, которым можно охарактеризовать сегодняшний несанкционированный митинг в Пскове», – пишет telegram-канал «Псковские Новости».

В назначенное время у памятника княгини Ольги собралось около 250 человек. Происходящее напоминало какую-то странную «светскую» тусовку. Многие пришли поглазеть на происходящее, поснимать и выложить пару фото и роликов в соцсети. Некоторые зеваки стояли в стороне и потягивали из бумажных стаканчиков кофе.

Фото: ПАИ

Кроме того, для светского раута оказалось маловато политиков. Несколько политических фриков оказалось недостаточно. Как мы раньше писали, на незаконный митинг пришли подростки. Большинство соблюдало некоторую дистанцию от общего шествия и просто смотрело на происходящее со стороны.

Многие решили посмотреть на место действия с помощью веб-камер, направленных на Октябрьскую площадь. Несмотря на то, что самой точки сбора видно не было, в какой-то момент камеру просматривали более 400 человек. Это подтверждает тезис, выдвинутый нашими коллегами: «Просто поглазеть».

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После сбора у памятника княгине Ольги, шествие направилась в Летний сад, а оттуда на площадку у Кузнецкого моста. Видимо, чтобы можно было громко назвать это шествием.