Работодатели назвали 4 главных навыка успешных псковских сотрудников

Фото из архива КП

В ходе опроса работодателей Псковской области, удалось определить профессиональные навыки, которые помогают сотрудникам строить успешную карьеру. Об итогах опроса «Комсомольской правде в Пскове» рассказали в службе исследований hh.ru.

Оказалось, что рынок труда сильно трансформировался с переходом на вынужденную дистанционную форму работы. Работодатели выделили порядка четырех необходимых в 2021 году профессиональных навыков.

Наиболее значимым оказалось умение взаимодействия с людьми. На второй строчке оказались гибкость ума и клиентоориентированность. Третьим самым важным умением работодатели назвали умение вести переговоры.

Таким образом, эмоциональный интеллект, многозадачность, быстрая обучаемость, стрессоустойчивость, работа в команде, лидерские качества и другие мягкие качества в 2021 году являются основополагающими для создания успешной карьеры.