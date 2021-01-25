Псковичи жалуются на непроходимые лужи в центре города

Фото читателей Комсомольской правде в Пскове

В Псковскую область пришла оттепель. Об этом свидетельствует прогноз погоды, почти растаявший снег и огромные лужи во дворах. Жалоба на одну из таких луж прямо в центре города поступила «Комсомольской правде в Пскове» от читателей.

Ранее псковичей волновала некачественная уборка тротуаров во время обильных снегопадов и соль, которой посыпались дорожки, теперь все внимание сконцентрировалось на лужах.

Сегодня для всех жалоб псковичей создали единый Центр управления регионом, который собирает обращения не только на своих страницах в соцсетях. Сотрудники реагируют на комментарии псковичей во всем интернете.