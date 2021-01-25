ПсковГУ подготовил для студентов насыщенную программу в Татьянин день

Сквер ПсковГУ. Фото: Анастасия ТАРАСОВА

Сегодня по всей России празднуют день студента. Псковский государственный университет подготовил для своих студентов насыщенную программу на весь день. Часть мероприятий пройдет в студенческом сквере, а часть – онлайн.

СКВЕР

В 12:00 в университетском сквере пройдет флешмоб «Сердце добра ПсковГУ». Его проведет крупнейший волонтёрский корпус региона – Ресурсный центр добровольчества ПсковГУ.

С 13:00 до 15:00 в сквере пройдет снежное регби.

В 20:00 студенты соберутся на Зимний Open Air. Участников ждет дискотека под открытым небом с крутой музыкой.

В 19:30 начнется награждение самых активных студентов, выступят танцевальные коллективы.

Ближе к ночи студентов ждет «Спортивная студенческая ночь». Она пройдет в Ледовом дворце с 23:45 до 1:00.

ОНЛАЙН-МЕРОПРИЯТИЯ

В 13:00 начнется онлайн марафон soft-skills, который пройдет на платформе Zoom. Опытные эксперты расскажут, как владение soft-skills влияет на зарплату, раскроют секрет как стать лидером в социальном проектировании и как найти работу в компании мечты. Марафон закончится в 17:00.

В 14:00 пройдет открытая онлайн-лекция «Когда взорвется климатическая бомба» от доцента Белорусско-Российского университета Анны Скриган. Студентам расскажут как люди влияют на изменение климата и с какой скоростью происходят эти изменения. Кроме того студенты узнают как Земля переживает ледниковый период и как вулканы охлаждают планету.

В 17:30 на платформе Zoom состоится «Добрый квиз» от Ресурсного центра добровольчества.

Дальше студентов ждет онлайн фотокросс от Студенческих отрядов «Лучшие люди страны». Он пройдет с 18:00 до 19:30.

КСТАТИ

День студентов приурочен к открытию Московского университета в 1755 году. А всероссийским масштаб этот праздник приобрел при императоре Николае I.

Почему же именно «Татьянин день»? Тут тоже все просто. Праздник получил свое название в честь святой мученицы Татьяны Крещенской. Считается, что в этот день студенты до сих пор зажигают свечи и молятся святой Татьяне о помощи в учебе и благоприятном завершении сессии.