Ремонтные работы в Псковской области могут ограничить 3 днями в неделю

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В России могут ограничить время шумного ремонта в жилых домах до трех дней в неделю, сообщает газета «Известия».

Желание внести данное изменение связано с тем, что после начала пандемии большое количество людей перешло на удаленный режим работы, а шумный ремонт у соседей мешает сосредоточиться.

Первый зампредседатель комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив ОП Артем Кирьянов сообщил, что в новых условиях жизни нужно ограничить разрешенное время на проведение шумных ремонтных работ до трех дней в неделю с сохранением «тихого часа». Нововведение не коснется новостроек, на срок до 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

С данной инициативой выступили в Общественной палате РФ. По данным «Известий», эксперты общественного совета при Минстрое эту инициативу поддерживают.

На данный момент в Псковской области шумные ремонтные работы разрешены по будням с 10:00 до 13;00 и с 15:00 до 21:00. А в выходные и праздники с 11:00 до 13:00 и с 15:00 до 22:00.