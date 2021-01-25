Часть улицы Некрасова перекроют в Пскове на 3 часа

Фото: Анастасия ТАРАСОВА

Участок улицы Некрасова в среду перекроют на несколько часов Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе муниципалитета. Дорожное движение будет перекрыто 27 января в период с 9:30 до 12:30 на участке улицы Некрасова от Комсомольского переулка до Музейного переулка. Данное решение принято в связи с проведением ремонтных работ на сетях водопровода.

В качестве объезда, при движении от Октябрьского проспекта, псковичам предлагают Комсомольский переулок и улицу Свердлова. А проехать к Октябрьскому проспекту можно по улице Советской.