Елена Тимашова рассказала о развитии псковских ТОСов

Скриншот ПАИ-live

Количество территориальных общественных самоуправлений в Псковской области растет с каждым годом. Начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации Псковской области Елена Тимашова рассказала в проекте ПАИ-live как сейчас чувствуют себя территориальных общественных самоуправлений.

Спикер объяснила, что ТОС – это организационно-правовая форма, с помощью которой граждане могут объединиться для совместного решения вопросов по благоустройству территории. Она отметила, что к концу 2020 года в регионе работало 124 ТОСа, а черех гшод ожидается, что их будет 160.

Финансирование конкурса проекта ТОСов за три года с 3,5 млн выросло до 20 млн рублей. Чаще всего денежные средства ТОСы направляют на благоустройство клумб, установку скамеек, дорожек и детских спортивных площадок.

Следующий конкурс будет уже совсем скоро, он будет объявлен 1 февраля, а итоги планируется подвести уже в начале апреля. «Все конкурсы в ТОС простимулированы. Теперь люди поняли, как они могут самостоятельно привлекать для своих целей финансирование», – отметила Еле Тимашова.