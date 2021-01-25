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Выход на лед Псковского, Чудского и Теплого озера разрешен

Источник:kp.ru
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Ледовая разведка, проведенная специалистами аварийно-спасательной службой области, показала, что на акваториях Псковского, Тёплого и Чудского озер образовалось устойчивое ледовое покрытие. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Несмотря на то, что выход на лед разрешен, выезд транспорта до сих пор находится под запретом. Соответствующее распоряжение поступило от комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Псковской областиэ.