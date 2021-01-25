«На волоске от смерти»: псковичи жалуются на падающие с крыш глыбы

Фото: Игорь Кузнецов. Жесть по-Псковски

Жители Пскова возмущены работой, проводимой коммунальными службами в отношении расчистки крыш домов от снега и льда.

«Я был на волосе от смерти из-за халатности ЖКХ! Проходя мимо жилого дома, пред моим лицом свалились ледяная глыба с крыши 10-го этажа, которая летела с невероятной скоростью», – написал один из псковичей в Instagram-аккаунте губернатора. Он отметил, что дело произошло на улице Юбилейная, 89а.

Фото: Игорь Кузнецов. Жесть по-Псковски

Губернатор обратил на данную проблему внимание главы администрации города Александра Братчикова и прокуратуры Псковской области.

Сегодня подобный случай вновь повторился, но уже в иных масштабах. На этот раз в метре от прохожих упала глыба льда с фрагментом водостока. Инцидент произошел на Рижском проспекте, 60.

Фото: Игорь Кузнецов. Жесть по-Псковски

«Вот такая глыба с элементом водостока рухнула с крыши, в метре от прохожих и от моего авто», – написал пскович в группе «Жесть по-Псковски».