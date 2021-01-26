Время в пути из Великих Лук в Москву на поезде увеличится на 1,5 часа

Фото: Пресс-служба администрации Псковской области

Об увеличении времени поездки из Великих Лук в Москву до 11 часов 28 минут сообщили telegram-канале «1520. Все о ж/д».

На прошлой неделе поезда из Пскова и Великих Лук перевели с Рижского вокзала Москвы на Белорусский, этим удлиннив их путь с 9 часов 52 минут до 11 часов 28 минут.

Удлинение маршрута не единственное, что изменилось в данном направлении. Великолукский поезд также перевели из разряда пассажирских в скорые, что сильно коснулось и стоимости билета.

Ранее билет в плацкарт стоил от 794 до 1066 рублей, теперь самый дешевый билет достигнет 994 рубля, максимум - в 1353 рублей. Билет в купе можно было купить за 1166-1836 рублей, теперь цена достигнет 2492 рубля.

Из обновленного рейса уберут сидячие вагоны, но во всех остальных удобство в долгом пути гарантированно кондиционерами и биотуалетами.