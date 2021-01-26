Вытрезвители в Псковской области пока не появятся

Работа вытрезвителя на Литовском бульваре в Москве, 2003 год. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Вытрезвители в Псковской области появятся когда соответствующие подзаконные акты будут приняты на федеральном уровне и когда будет решен вопрос с финансированием данной деятельности, сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко, отвечая на вопрос псковича на сайте губернатора.

Марина Гаращенко обратила внимание на то, что федеральный законодатель закрепил полномочия органов исполнительной власти субъектов РФ по организации и осуществлению мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, включая создание в порядке, установленном законом субъекта РФ, специализированных организаций для оказания помощи указанным лицам.

С 1 января 2021 года принят закон, предусматривающий создание вытрезвителей в регионах страны на базе государственно-частного партнерства. Пьяниц будут подбирать полицейские на улицах, потом человеку попытаются помочь найти дом или связаться родными. А если это окажется невозможно – вещи пьяного гражданина досмотрят при свидетелях, опишут, а его самого отправят на «штрафстоянку».