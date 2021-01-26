«Ласточка» Псков – Петрозаводск начнет делать дополнительную остановку

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С 27 января поезд «Ласточка» № 819 и № 820, следующие по маршруту Псков – Великий Новгород – Петрозаводск будет останавливаться на станции Уторгош в Шимском районе Новгородской области, пишут "53 новости".

Ранее поезд совершал две остановки на территории Псковской области: в Порхове и Дно. И шесть на территории Новгородской области: в Сольцах, Батецкой, в Великом Новгороде, Подберезье, Спасской Полисти и Чудово. Теперь добавится еще одна остановка в Шимском районе.

Подробную информацию о расписании поездов можно уточнить на официальном сайте компании или по телефону: 8 (800) 775-00-00.