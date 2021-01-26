Продолжается поиск одного из пропавших вчера детей в Великих Луках

На фото 16-летняя Беляева Снежанна Александровна

Одного ребенка удалось найти в ходе расследования по поиску двух пропавших вчера в Великих Луках детей. Поиски другого продолжаются до сих пор, пишет telegram-канал Псковская сводка.

Сегодня спецслужбам удалось напасть на след пропавшего вчера в Великих Луках 17-ти летнего юношу Булгакова Александра Денисовича. Поиски 16-летней Беляевой Снежанны Александровны продолжаются.

В ориентировке на ребенка указано: на вид 14-15 лет, рост около 150-160 см., худощавое телосложение. Волосы русые, вьющиеся. Последний раз ее видели в шарфе светлого цвета, на ней была куртка, юбка, колготки и кроссовки - все черного цвета.