Количество пострадавших в ДТП в Псковской области увеличилось до 9

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Количество пострадавших в ДТП в Островском районе увеличилось до 9 человек, сообщили "Комсомольской правде" в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сегодня в 7:30 на 325 километре федеральной автодороги Санкт-Петербург - Невель на территории Островского района у деревни Кротова Гора столкнулись два автомобиля с псковскими номерами.

В автомобиле Ford пострадал водитель. В Mersedes пострадало 8 человек: водитель и 7 пассажиров, еще один пассажир погиб.