Губернатор Псковской области описал 2020 год цитатой комика Семёна Слепакова

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Губернатор Псковской области, описывая непростой прошедший 2020 год, процитировал комика, исполнителя собственных песен Семёна Слепакова в эфире одного из псковских радио.

«Не хочется начинать как у Семёна Слепакова со слов «это был тяжёлый год». Тем не менее, год был действительно непредсказуемым, напряжённым, и только общими усилиями всех жителей Псковской области нам удалось сделать его также и результативным», - прокомментировал глава региона.

Однако, по мнению Михаила Ведерникова, в прошлом году состоялось и три положительных события. В условиях серьёзного дефицита и эпидобстановкой, удалось полностью перезагрузить работу системы здравоохранения. Появилась обновлённая инфекционная служба высочайшего класса, а также обновился парк скорой помощи.

Вторым важным итогом года глава региона назвал быстрое развитие общественного сектора: «благотворительность и участие в общественных акциях действительно стали нормой». Кроме того, некоммерческий сектор закрепил свой статус полноценного участника развития Псковской области

Третьим достижением губернатор привёл в пример благополучную реализацию нацпроектов. «Несмотря на все сложности, команда справилась достойно, и наши результаты уже находят отражение в повседневной жизни большинства жителей Псковской области». Однако, Михаил Ведерников отметил, что еще есть куда расти. Не все проекты удается реализовать гладко. «Некоторые направления по-прежнему выравниваются только в ручном режиме». Работа с этим, по словам губернатора, идет постоянно.

Цель, к которой должна двигаться Псковская область - это попасть в топ лидеров по стране, заключил Михаил Ведерников.