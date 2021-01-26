В прямом эфире псковского радио пенсионерка подняла вопрос газификации деревень

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Пенсионерка, ветеран труда из Псковской области попросила губернатора помочь с газификацией деревни Елизарово Псковского района.

Псковичка поблагодарила губернатора за то, что он помогает простым людям и рассказала ему о своей проблеме. «С 2019 года занимаюсь вопросом газификацией своего дома в деревне Елизарово Псковского района. Вмешательство Михаила Юрьевич может сдвинуть с мертвой точки наши вопросы», – рассказала она.

Губернатор поблагодарил псковичку за высокую оценку работы и отметил, что планы газификации в Псковской области серьезно скорректированы. «Что касается деревни Елизарово я обязательно посмотрю какая степень готовности, на когда это в планах <...> постараемся провести газификацию как можно быстрее»? – отметил губернатор.