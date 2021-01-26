Потянуло вниз: губернатор недоволен реализацией нацпроекта Образование в Псковской области

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Национальный проект «Образование» в Псковской области пришлось весь 2020 год вытаскивать из «болота», рассказал губернатор региона Михаил Ведерников в эфире одной из псковских радиостанций.

Губернатор отметил, что если бы не показатели нацпроекта «Образование» результат выполнения всех проектов в регионе превысил бы 98%.

«Мы взяли планку в 95,23%. Я не очень доволен результатом, нас сильно вниз потянуло образование. Как раз речь идет о задержке строительства школы, ряда детских садов. Всего этого можно было бы избежать», – отметил губернатор.

Губернатор отметил, что если бы не нацпроект «Образование», результат бы перевалил бы за 98% и Псковская область была бы в лидерах по стране.