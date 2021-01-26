Михаил Ведерников прокомментировал работу Марины Гаращенко

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в эфире одной из радиостанций оценил работу председателя регионального комитета по здравоохранению Марины Гаращенко.

«Система здравоохранения в регионе одна из самых проблемных в России. И я благодарен Марине Валерьевне, что она на себя эту ношу взвалила, приехала на работу из Москвы с хорошей позиции», – рассказал Михаил Ведерников и отметил, что она живет этой работой.

По словам губернатора, председателю регионального комитета по здравоохранению досталось тяжелое хозяйство, работа с которым не может дать быстрых результатов.

Михаил Ведерников обратил внимание на то что, что на здравоохранение продолжают поступать жалобы. В пример он привел случай, когда в одно из медучреждений региона прислали более 100 тысяч масок, которые до сотрудников не дошли. «Такие факты есть, мы разбираемся, где-то прокуратуру прошу отреагировать», – подчеркнул глава региона.