Губернатор Псковской области рассказал, сколько времени отводит на соцсети

Фото: администрация Псковской области

Михаил Ведерников в прямом эфире псковского радио рассказал о том, сколько тратит времени на соцсети в день.

Губернатор Михаил Ведерников активно и открыто общается с жителями региона в социальных сетях. Вопросы каждого становятся увиденными и каждый обратившийся получает ответ.

«Когда людям говоришь честно и за свои слова отвечаешь – тогда есть кредит доверия» - прокомментировал Михаил Ведерников.

Такое открытое общение с горожанами за прошлый год поднялось на небывалый уровень и резко ускорило связь администрации Псковской области с жителями.

На вопрос о том, сколько у главы региона уходит времени на соцсети, поступил четкий ответ: «1,5-2 часа каждый день уходит на разбор сообщений в директ». В перегруженном графике губернатора каждый день неотъемлимо отводится время для общения с горожанами.

Помимо жалоб в комментариях зачастую можно встретить и благодарности за быстрое решение проблемы или признания в любви губернатору. «Честная обратная реакция – ее нужно ценить» - заключил Михаил Ведерников.