Более 7,5 млрд рублей требуется на модернизацию энергосетей в Псковской области

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На программу модернизации эноргосетей в Псковской области потребуется 7,5 млрд рублей. До конца января энергетики представят программу модернизацию, рассказал губернатор Михаил Ведерников в эфире одной из радиостанций 26 января.

Губернатор обратил внимание на то, что необходимо заменить провода на самые современные, которые при падении снега не будут рваться.

Михаил Ведерников напомнил, что за неделю до Нового года и во время праздничных дней Псковская область оказалась попала под действие трех циклонов: урагана, ледяного дождя и снега. В ликвидации последствий непогоды и восстановлении электроэнергии в псковской области было задействовано более 700 специалистов и около 200 единиц техники.