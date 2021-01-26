Псковичам рекомендуют 26 января посмотреть на поведение своих домашних питомцев

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Сегодня, 26 января, в народном календаре отмечается Ермилов день и получил он свое название в память о мучениках Ермила и Стратоника Синигидонских Белградских. Однако в народе предлагают посмотреть на поведение котов.

В этот день на улице зачастую довольно холодно и многие остаются дома. Народный календарь предлагают понаблюдать за своей кошкой. Оказывается, хвостики хорошо чувствуют погоду и если ее душе захочется кувыркаться на полу, то можно ожидать тепла. Если же им придется по душе поточить когти о стену, то в таком случае можно ожидать ненастье.

В этот день можно приласкать кошку и считается, что она сможет излечить от болезней. Многие наблюдали за тем, что кошка с легкостью находит место, где что-то болит, а после того, как уходит - боль исчезает сама собой.