Более половины псковичей отказались от электронной трудовой книжки

Фото из архива КП

Псковичи поучаствовали в опросе о переходе на электронную трудовую книжку. Результаты «Комсомольской правде в Пскове» предоставила служба исследования hh.ru.

Порядка 46% опрошенных, в том числе жители Псковской области, после предложения работодателей перейти на электронную трудовую, согласились перейти к ее оформлению. Однако 59% работников отказались.

Больше всех перешли на цифровой формат сотрудники сферы продаж и IT, а также новые сотрудники. Они составили порядка 57% от общего количества опрошенных. Менее всего перешедших оказалось в сфере управления персоналом и бухгалтеров.

О том, что переход на электронную трудовую книжку оптимизирует работу с бумагами посчитали 57%, ещё 52% посчитали, что таким способом облегчат доступ к собственной трудовой книжке.

Из тех, кто отказались, самым частым объяснением своего решения озвучили непонимание, как будет работать система или предположили о том, что она может быть ненадежна в хранении личных данных.