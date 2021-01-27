Вчера псковичи могли почувствовать сильное влияние магнитной бури

Фото: Анастасия ТАРАСОВА

В ночь с 25 на 26 января метеозависимые псковичи могли почувствовать на себе сильное влияние магнитной бури. Данные о геомагнитном возмущении опубликовала лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

В 12 часов ночи магнитная буря достигла 5 баллов из 9 возможных, достигнув уровня G1. Магнитное возмущение могло отразиться как на здоровье людей, так и на работе сложной аппаратуры.

Источник: Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН

Влияние магнитных бурь на людей давно доказанное явление. Проявлениям метеозависимости сильнее всего подвержены люди с неустойчивой вегетативной системой, хроническими заболеваниям сердца, лица с болезнями легких и пожилые люди.

Усталость, головные боли и проблемы с сердцем - разбираемся, как магнитные бури влияют на самочувствие человека и как уменьшить влияние вспышек на Солнце на наш организм.