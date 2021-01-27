Всего 98 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки

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За сутки в Псковской области коронавирусом заболели 98 человек, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте. Общее количество зараженных COVID-19 достигло 28 тысяч 871 человек.

Выздоровело от коронавируса за сутки 287 человек. За весь период пандемии с болезнью справились 16 тысяч 748 псковичей. На новую коронавирусную инфекцию обследовано 243 тысячи 954 человека, за сутки – 1 тысяча 102 человека.

На данный момент в Псковской области действуют два очага коронавирусной инфекции.