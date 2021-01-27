Псковские росгвардейцы начали прививаться от COVID-19

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по псковской области.

Сотрудники псковской Росгвардии начали прививаться от коронавирусной инфекции. Об этом Комсомольской правде в Пскове" сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Перед процедурой росгвардейцам рассказали о противопоказаниях. После этого они заполнили анкету и форму согласия на процедуру и прошли предварительное обследование.

Первая группа сотрудников уже сделала первый укол препаратом «Спутник V». Второй этап вакцинации они пройдут приблизительно через 3 недели.