Псковская область попала в топ регионов с наименьшим темпами роста случаев коронавируса

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Псковская область вошла в десятку регионов с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва, всего 0,07%. На втором месте республике Алтай, 0,1%.

Третье место, с динамикой распространения 0,2%, делят между собой пять регионов: Москва, Ямало-Ненецкий АО, Псковская область, Костромская область, Республика Хакасия

В России сегодня прирост новых случаев составил 0,47%. За сутки заразились всего 17 тысяч 741 человек, это минимальное количество случаев с 29 октября.