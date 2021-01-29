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Для туристов, желающих посетить Печоры, разработают бесплатное приложение. Об этом рассказал директор Агентства инвестиционного развития Псковской области Вячеслав Федюнин в эфире проекта ПАИ-live.

Вячеслав Федюнин отметил, что о многих местах Псковской области, предназначенных для отдыха и туризма, слишком мало информации.Спикер сообщил, что информацию о Печорах хотят донести до молодежи современными способами, создав мобильное приложение.

«В онлайн-режиме можно посетить места, запланировать поездку, забронировать номер или место, где ты можешь разместиться», – добавил Вячеслав Федюнин.