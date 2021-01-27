Педагогов дополнительного образования наградили в Пскове

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа.

Сегодня в большом зале Псковского облсовпрофа педагогов дополнительного образования города Пскова наградили медалями «100 лет дополнительному образованию детей». Об этом сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

За многолетний педагогический труд медалью наградили Анатолия Иосифовича Мультах, Ларису Николаевну Андрееву, Марину Геннадьевну Демидову, Ирину Николаевну Коноплеву, Евгению Владимировну Листкову, Ольгу Никитичну Пинигину, Наталью Юрьевню Сурикову.

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа.

На церемонии награждения выступили Начальник Управления образования администрации города Пскова Анна Сергеевна Кузыченко и Председатель Псковская областная организация профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации Наталья Николаевна Горбачёва.