Псковичам снова начнут начислять пени за долги ЖКХ, напомнили псковичам в пресс-службе Псковских теплосетей.

Мораторий был введен с апреля по декабрь 2020 года на период пандемии. С 1 января начисление пени и штрафов при наличии задолженности за коммунальные платежи возобновляется.

Для граждан, попавших в сложную финансовую ситуацию, предусмотрен механизм рассрочки по оплате задолженности и текущих начислений. В псковских теплосетях отметили, что в их предприятии есть возможность поэтапной выплаты задолженности, без обращения в суд.

«Для этого гражданам необходимо обратиться в адрес предприятия с заявлением о составлении графика платежей. В этом случае суммы дробятся на весь год и выплаты происходят равными долями, что снижает финансовую нагрузку на гражданина и позволяет избежать судебных разбирательств и испорченной кредитной истории», – рассказали в организации.