«Не слишком удобно и слишком запутанно»: псковичка о вакцинации от коронавируса

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Корреспондент Псковского агентства информации Ольга Машкарина оказалась в числе псковичей, которые прошли вакцинацию от COVID-19.

Журналистка рассказала, что для вакцинации ей сказали записаться по единому номеру, так как желающих очень много. «Мы вас записали. В течение суток вам должны перезвонить и сказать, когда прийти на вакцинацию», – ответили Ольге на горячей линии по коронавирусу.

Про сутки она не поверила, и не зря, ей не перезвонили. После очередного звонка на горячей линии ответили: «обычный срок ожидания – две недели». Сказали ждать, отметив, что псковичка есть в списке.

Как записаться на прививку, как долго пришлось ждать приглашения из поликлиники, сколько раз нужно позвонить по разным телефонам и почему было «не слишком удобно и слишком запутанно» читайте в материале на сайте Псковского агентства информации.