До 9 февраля в Псковской области продлен карантин по коронавирусу

Фото из архива КП

Михаил Ведерников внёс новые изменения в Указ по противодействию распространения COVID-19, где продлил ограничительные меры до 9 февраля. Изменения вступают в силу с 30 января, пишет официальный Telegram-канал Псковской области.

В указе обозначено, что до 9 февраля сохранятся прежние требования к гражданам старше 65 лет. Это значит, что ещё две недели им придется соблюдать режим обязательной самоизоляции, а для работающих пенсионеров оформлять больничные листки.

Работа общепита с 23:00 до 6:00 разрешается на территориях АЗС. Кроме этого разрешена работа общепита в ночное время при условии обслуживания на вынос и доставки еды на дом.