Запертую на балконе «странной» квартиры овчарку спасли псковские зоозащитники

Фото: ПРО Зоозащита

Овчарка Лорд, запертая на балконе квартиры, была отловлена сотрудниками Шанса и передана в Зоозащиту ещё 22 января, но о том, насколько с необычной судьбой оказался пёс, зоозащитники рассказали в своем Instagram-аккаунте сегодня.

Фото: ПРО Зоозащита

«Сидел на балконе, пока его хозяйка находилась (и по сей день находится) в больнице. К нам обратились соседи этой квартиры с просьбой помочь в этой не простой ситуации. С одной стороны несчастный пес, запертый без выгула на балконе, прописавший все 4 этажа вниз, получающий питание через форточку, и то не каждый день. С другой стороны - пес в отличной физической форме (шерсть блестит, толстенький, очень ухоженный, знает команды, явно любимый)», - рассказали зоозащитники подписчикам.

Оказалось, что собака, лишившись на время хозяйки, не осталась одна. У женщины остались дома муж и дочь, однако, они очень боятся собаку. По рассказам соседей стало известно, что пёс бросается на них, поэтому и получал в отсутствии хозяйки еду изредка и только через форточку.

На зоозащитников пёс, как и на любых чужих людей, тоже реагировал очень агрессивно, поэтому для спасения ловцам пришлось выстрелить в него наркозом.

Фото: ПРО Зоозащита

Для того, чтобы спасти собаку от голодной жизни на балконе и потолки соседей, которые уже пропахли его отходами, до приезда хозяйки было решено поместить его на место другой собаки. В единственном резервном вольере. Туда предыдущего пса поместили после того, как забрали с городской помойки, где у него тоже был «гипотетический хозяин» и гора мусора вместо лежанки и будки.

На следующий день упитанный пёс с лоснящейся шерстью по кличке Лорд, забранный с балконного плена, пришел в себя после наркоза. «Что нас ждало после просыпания - мы узнали на следующий день» - с предвкушением пишут зоозащитники.

«Сейчас Лорд потихонечку к нам привыкает. Нас очень спасает шикарно оттренированный характер собаки. Даже сквозь серьезный рык и попытки кинуться на убирающегося или кормящего его человека, Лорд выполняет команду "место" и бурча, и возмущаясь, уходит в угол вольера. На подушки и сено» - рассказали в Зоозащите.

На данный момент неизвестно, что будет, когда хозяйку выпишут из больницы. Но зоозащитникт вторят: «собаку однозначно любят! В такой идеальной форме к нам не попадала ни одна собака».