136 человек за сутки заразились коронавирусом в Псковской области

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В Псковской области за сутки обнаружили 136 новых случаев заболевания коронавирусом, общее число инфицированных в регионе достигло 29 тысяч 007. Статистику опубликовал губернатор в своём Instagram-аккаунте.

За сутки 234 человека вылечились от коронавируса. За весь период пандемии с болезнью справились 16 тысяч 982 псковича. «Количество выздоровевших продолжает расти быстрее числа заболевших. В двух оставшихся очагах дополнительных случаев не выявлено», – отметил Михаил Ведерников.

На новую коронавирусную инфекцию обследовано 245 тысяч 243 человека, за сутки – 1 тысяча 289. Количество умерших от коронавируса – 127 человек.