С 1 марта в Пскове начнется замена 100 лифтов

Фото из архива КП

Сто подъездов ожидают замены лифтов в Пскове в 2021 году. Как пройдет ввод в эксплуатацию новых, «Комсомольской правде в Пскове» рассказал начальник отдела капитального ремонта в городе Пскове Александр Зыков.

Приблизительная дата установки новых лифтов уже выставлена на 1 марта. Однако замена лифта, как оказалось, не быстрая работа. По словам Александра Зыкова, жители многоэтажки будут ожидать порядка 3 месяцев:

«В среднем установка одного лифта длится до 3-х месяцев. В это время входит демонтаж и монтаж оборудования, а также проверка специалистом Ростехнадзора и установка срока эксплуатации. Жителей домов, где запланирована замена лифтового оборудования, о ремонте оповестят заранее» - прокомментировал Александр Зыков.

Установка лифтов пройдет по 32-м адресам. Жителям домов было предоставлено право выбрать судьбу старого лифта до середины декабря. Лифты, которые находятся в подъездах, где жители не успели организоваться и объявить о своем решении, будут представлены администрации и средства от утилизации старого лифта пойдет на дальнейшие нужды подъезда.