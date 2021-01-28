Михаил Ведерников пообщается с псковичами в «Прямой линии» 28 января

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Сегодня, 28 января, в 19:00 га телеканале «Россия-24» состоится традиционная «Прямая линия» с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе администрации региона.

Задать вопрос губернатору можно по телефону, на радио, а также в формате видео. В планах обсуждение вопросов качества здравоохранения, ЖКХ, образования, соцобслуживания, дорог, общественного транспорта, а также культуры.

Послушать прямой эфир жителям Псковской области предлагают на «Радио России» и «Маяке», посмотреть онлайн в социальных сетях и на площадке Псковского агентства информации.