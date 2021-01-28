Более 1000 вопросов от псковичей поступило для «Прямой линии» с губернатором

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Вечером, 28 января, глава региона ответит на вопросы псковичей в «Прямой линии». По данным канала «Россия 24» на настоящий момент поступило более тысячи вопросов.

Интерактивный формат «Прямой линии», как и в прошлом году, позволяет задать вопрос губернатору не только во время прямого эфира по телефону, но и в соцсетях, а также в видео формате.

Большинство псковичей интересуются вопросами состояния здравоохранения, жизни на селе, жилищно-коммунального и дорожного хозяйств, социальных выплат. Отвечать на вопросы во время «Прямой линии» будет не только губернатор, но и чиновники на прямой связи.

Состоится «Прямая линия» в 19:00 на телеканале «Россия-24». Вопросы по-прежнему можно задать по телефону 8 800 570 0175.