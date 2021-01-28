В Пскове шестой раз пройдет Сретенский бал

Фото: Анастасия ТАРАСОВА

Традиционный Сретенский бал пройдёт в Пскове уже в шестой раз, сообщили «Комсомольской правде – Пскове» в псковском Городском Молодежном Центре.

Сретенский бал приурочен ко Дню православной молодёжи и празднику Сретенья Господня. В связи с эпидемиологической обстановкой в этом году мероприятие пройдёт в непривычном формате. Бал будет в режиме онлайн.

Участники мероприятия увидят мастер-классы по танцам, узнают больше о проведении балов и культуре танца и посмотрят как прошел предыдущий Сретенский бал. Кроме того, участников ждет конкурс фотографий на тему «Сретенский бал» и показ двух видеофильмов: о Празднике Сретенья Господня и о помощниках и организаторах Сретенских балов в Пскове.