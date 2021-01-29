Во время пандемии псковичей чаще стали обманывать в интернете и по телефону

Фото: УМВД России по Псковской области

УМВД России по Псковской области подведены итоги работы полиции в 2020 году. Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове», в регионе значительно увеличилось число махинаций во время пандемии.

Как оказалось, в Псковской области значительно возросло число краж и мошенничеств. Кроме того, было зафиксировано, что большинство операций производились по телефону и с помощью интернета.

«Это в немалой степени связано со сложной эпидемиологической ситуацией, которая повлекла за собой появление у злоумышленников новых методов и способов обмана граждан» - прокомментировал начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников.