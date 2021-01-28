Псковичам рассказали о технологии уборки снега

Фото: Анастасия Тарасова

О том, как в Пскове организован процесс уборки снега рассказала заместитель главы администрации города Елена Жгут в проекте ПАИ-live.

Спикер рассказала, что когда идёт снег, его убирать не нужно. Когда снег кончится, в течение четырёх – шести часов приступают к уборке улиц, по которым ходят автобусы. После этого проводят уборку тротуаров, убирают снег на зеленые зоны и тротуары, а на следующий день его вывозят в Ваулины Горы Псковского района.

Елена Жгут рассказала, что в прошлом году в администрации активно боролись с подрядчиками за чистоту и качество уборки. Весной у нас не было пыльных бурь. Она сообщила, что первую и вторую категорию улиц посыпают солью для того, чтобы избежать пыльных бурь весной. Для третьей и четвертой категории используют песчано-соляную смесь.