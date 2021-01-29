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171 человек заболел коронавирусом за сутки в Псковской области, как сообщил на своей странице в социальной сети Instagram губернатор региона Михаил Ведерников, за все время пандемии COVID-19 подтвердили у 29 тысяч 178 жителей Псковской области.

За сутки от коронавируса вылечились 215 человек, за все время пандемии – 17 тысяч 197 человек. «Призываю сохранять бдительность и придерживаться всех правил противовирусной безопасности», – отметил Михаил Ведерников.

В регионе провели 246 тысяч 356 тестов на коронавирус, за сутки – 1 тысячу 113.

Больше всего заболевших сегодня зафиксировано в Пскове, где заболели 30 человек. 28 человек заболели в Великих Луках и 26 в Дедовическом районе.