«Место будет интересное»: Михаил Ведерников рассказал о планах на «Октябрь»

Фото: архив «КП»

В здание бывшего кинотеатра «Октябрь» переедет городская историко-краеведческая библиотека им. И. И. Василёва, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время прямой линии с жителями региона на телеканале «Россия 24».

«Я уже, честно говоря, задумался нужен ли нам этот "Октябрь". Но нам удалось получить федеральные средства, 320 млн рублей. Туда переедет наша библиотека им. И. И. Василёва. Это будет самая современная библиотека Псковской области», – рассказал Михаил Ведерников и отметил, что кроме библиотеки в «Октябре» будут размещены различные пространства для молодежи.

«Место будет интересное», – отметил губернатор и сообщил, что приличное количество средств будет направлено на благоустройство прилегающей территории.

Он также уточнил, что библиотеку в этом здании планируется разместить к 1 декабря 2022 года.