Михаил Ведерников рассказал псковичам о любимом телеканале

Кроме того губернатор рассказал, что снимает напряжение стрельбой из пистолета. Михаил Ведерников неоднократно побеждал во всевозможных соревнованиях по пулевой стрельбе.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время «Прямой линии» на канале «Россия 24» рассказал псковичам о своем любимом телеканале, передает корреспондент «Комсомольской правды в Пскове».

Отвечая на вопрос ведущего, глава региона ответил, что у него особо нет времени на просмотр телевизора, но дома и на работе на фоне у него всегда включён телеканал «Россия 24».